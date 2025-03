Tuttosport: “Lampo di Vlasic”

Il Torino vince contro l'Empoli grazie ad un colpo di biliardo di Vlasic. Per i granata è una vittoria fondamentale per chiudere ogni discorso relativo alla salvezza e per avvicinarsi a zone invitanti in classifica. "Nikolino Vlasic s’inventa il gol vittoria a una ventina di minuti dalla fi ne con un tiro carico di effetto e angolatissimo, e così finisce in gloria per i granata sotto la Maratona, mentre l’Empoli si chiude in una notte fonda, sempre più terzultimo e ora a meno 3 dal Parma, forte del punto preso a Monza. I toscani si sono divorati più di un gol e con Gyasi in particolare un minuto prima di farsi fregare dal croato, al quarto centro in campionato, migliore in campo non solo per la prodezza balistica".