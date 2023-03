Tuttosport: “Lazaro, nuovo look: cambia procuratore e prepara il rientro”

Manca ormai poco per rivedere in campo Valentino Lazaro dopo l'infortunio, e il Torino intanto riflette sulla sua possibile permanenza in granata, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "C’è chi è sicuro di restare e chi spera di potersi giocare ancora le proprie carte. Chi coltiva ulteriori sogni di gloria e chi, invece, potrebbe ancora far comodo alla causa granata. La prima partita del Torino versione 2023/2024 si gioca sugli esterni: da Singo a Vojvoda, da Aina a Lazaro. Partendo proprio dall’austriaco, le vicende degli ultimi giorni obbligano il direttore tecnico Davide Vagnati a cambiare interlocutore in ottica futura. Lazaro, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Inter per 6 milioni di euro, ha cambiato da poco procuratore: non più Max Hagmayer ma l’agenzia Unique Sports Group di Gordon Stipic, che in Italia rappresenta già Calhanoglu dell’Inter e Lozano del Napoli. In tal senso, la questione riscatto – o l’eventuale prolungamento del prestito, anche se in questo caso il giocatore dovrebbe prima prolungare il suo contratto con l’Inter, in scadenza a giugno 2024 – avrà per forza di cose bisogno di nuovi passaggi e interlocuzioni. Nei giorni scorsi Vagnati ha liquidato la questione vincolando l’eventuale opzione di acquisto all’apporto del giocatore nel finale di stagione".