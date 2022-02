Tuttosport: “L’ex Sorrentino difende Milinkovic-Savic dopo gli errori di Udine”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L'ex portiere Stefano Sorrentino si è schierato dalla parte di Vanja Milinkovic-Savic, protagonista di prestazioni non all'altezza in queste prime uscite del 2022. Ecco quanto riportato da Tuttosport: "Un'incertezza qui, contro la Sampdoria, e un'indecisione lì, di fronte al Sassuolo, fino al pasticciaccio brutto nel recupero di Udine. Il 2022 di Vanja Milinkovic-Savic non si è aperto come si era chiuso il sorprendente 2021, che lo aveva visto trasformarsi nell'affidabile numero uno del Torino. «Ma non è il caso di fare drammi né di additarlo quale capro espiatorio per giustificare qualche risultato al di sotto delle attese – il giudizio di Stefano Sorrentino, portiere del Torino tra il 1998 e il 2005, prima di un giro per l'Europa che lo ha portato fino alla Champions League disputata con la maglia dell'Aek Atene per poi chiudere alla grande col Chievo –. Un momento negativo, nel corso della stagione, è fisiologico per i portieri. Anzi: ci dirà di più sul potenziale del ragazzo»".