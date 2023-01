Tuttosport: “L’operazione Ilic prosegue, Moretti a Verona”

"Il progetto granata è chiaro: se Cairo e Setti troveranno l’accordo relativamente in fretta, Ilic nei piani del Torino sosterrà le visite mediche martedì - si legge su Tuttosport - . Al più tardi mercoledì: ma sarebbe già un piano B, sotto l’aspetto meramente temporale. Questo, dopo il clou delle trattative che ora gestiranno i presidenti in prima persona, dal momento che è arrivato al dunque il prolungato lavoro condotto nei giorni scorsi dai ds Vagnati e Sogliano attorno alla doppia operazione Ilic+Hien (immediatamente a Torino il nazionale serbo; anche il nazionale svedese verrebbe acquistato subito, ma poi sarebbe lasciato in prestito al Verona sino a giugno).Difficilmente Cairo e Setti si parleranno già oggi. Molto più probabile che il summit già potenzialmente decisivo si svolga domani. Vagnati non ha ancora raggiunto un accordo totale con Ilic e Hien sugli stipendi in granata, ma le parti sono ormai vicine. Ilic punta a un ingaggio fisso da almeno 1,5 milioni netti a stagione (il doppio dello stipendio attuale), Hien a un milione (a Verona guadagna 700 mila euro, il Toro gliene ha offerti 800 mila)".