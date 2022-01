Tuttosport: “Luca Moro obiettivo granata: ha la stima di Vagnati e Ludergnani”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Spunta un nome nuovo per il mercato del Torino: è quello di Luca Moro, attaccante del Catania che con le sue prestazioni ha stregato molte squadre compresi i granata, come si legge su Tuttosport: "Luca Moro è un obiettivo di mercato del Toro. La volontà è quella di trovare una quadra col Padova per averlo al Filadelfia da luglio (non può infatti essere tesserato prima, perché già sceso in campo con due squadre diverse in questa annata), in una fase in cui ancora manca l’acquirente. Moro è un volto noto in casa Toro: sia per il Torneo di Viareggio disputato in prestito con la Primavera nel 2019, sia perché ci sono due sponsor non indifferenti all’interno della dirigenza. Il primo è Davide Vagnati, che ha individuato nel classe 2001 in prestito al Catania un prospetto già pronto per la Serie A. Il secondo, ma non in ordine di importanza, è Ruggero Ludergnani, il capo del vivaio granata. Già, perché nell’estate 2020 fu lui a prenderlo in prestito dal Padova per farlo giocare in Primavera alla Spal".