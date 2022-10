Tuttosport: “Lukic e il futuro, il serbo è vicino al rinnovo fino al 2027”

"Centrale, mediano, trequartista. Sasa Lukic sa fare tutto e per questo è diventato un punto di forza del Torino anche se nell’ultimo periodo, esattamente dopo l’ammutinamento di Monza, si è perso per strada oltre ad aver perso la fascia da capitano per quell’incredibile e ingiustificabile colpo di testa" scrive Tuttosport nell'edizione odierna. Il club granata, conscio delle qualità del serbo, continua a lavorare sulla trattativa per il rinnovo: "Vagnati ha incontrato gli agenti che rappresentano il giocatore per tre volte e l’ultima proposta granata è stata di un milione e mezzo a stagione, più del doppio di quello che percepisce. Dai 700.000 euro al milione e mezzo contro il milione e 700-800.000 che chiede il giocatore. Il Toro vuole chiudere prima che il giocatore parta assieme alla Serbia per la fase finale del Mondiale e, d’altro canto, anche il giocatore vuole accelerare per avere la mente sgombra da pensieri e concentrarsi esclusivamente sulla competizione. Insomma, in Qatar con la testa libera. E allora tra meno di un mese Lukic firmerà fino al 2027".