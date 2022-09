Tuttosport, Lukic: “Il Toro è una priorità, starei qui anche altri cinque anni”

Nell'edizione odierna di Tuttosport spazio alle questioni irrisolte in casa Torino. Il quotidiano torna sul caso Lukic, riportando delle dichiarazioni che il serbo avrebbe fatto ad amici e confidenti, dopo il polverone dell'esordio in campionato. "Il mio è stato un litigio come tra due fidanzati. Io al club sono grato. E qui sto benissimo. A Torino e nel Toro. Io lo amo il Toro. Do il massimo, è la mia priorità. Starei qui anche altri 4 o 5 anni, volentierissimo: sono parole che ripete da qualche settimana a chi gli chiede conto. Amici, confidenti". Nella giornata di ieri, il serbo era a Cisterna d'Asti con i familiari, per l'occasione ha incontrato l'imprenditore Mimmo Caruso (amico anche di Vojvoda) che sui social ha postato una foto con Lukic con didascalia "Amare il mio Torino è la priorità assoluta, darò il massimo per il mio club. Sasa Lukic". Si continua quindi a lavorare sul rinnovo. Conclude il quotidiano: "Gli agenti di Lukic hanno chiesto un rinnovo a 1,8 milioni netti: il club è salito a 1,5 e nei prossimi giorni le parti riprenderanno a trattare. L’accordo è vicino, potenzialmente".