Tuttosport: “Con la cessione di Lyanco riapre la via per Messias”

Su Tuttosport il focus si divide tra la prima di campionato e il mercato. Le parole in conferenza stampa di Ivan Juric hanno confermato i nodi che restano da sciogliere nella rosa granata. La prima richiesta del croato è un trequartista da affiancare a Pjaca e, dopo la cessione di Lyanco al Southampton, il Toro ha un tesoretto da investire per cercare di portare uno tra Messias e Orsolini a Torino, con il primo che secondo il quotidiano resta la prima scelta. Prima del mercato però c'è da giocare la partita contro l'Atalanta. Milinkovic-Savic deve dimostrare affidabilità per evitare che Berisha conquisti più spazio nelle gerarchie di Juric, Sanabria parte titolare con Belotti reduce dall'infortunio, Djidji favorito su Izzo, recuperato da qualche acciacco degli ultimi giorni.