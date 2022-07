Tuttosport: “Maggiore vicino al Torino, offerta granata di 5 milioni di euro”

L'edizione odierna di Tuttosport tratta della sessione estiva, attualmente in corso, di calciomercato. Ci sono importanti novità per il Torino perché si legge essere vicino alla chiusura dell'affare Giulio Maggiore con lo Spezia. Secondo il quotidiano piemontese la trattativa per portare il centrocampista classe 1998 potrebbe chiudersi già oggi. La dirigenza granata starebbe preparando un'offerta pari a 5 milioni da recapitare allo Spezia senza contropartite tecniche. La formazione ligure sembrava essere pronta ad accogliere Karol Linetty ma il polacco ha deciso di rifiutare la destinazione e di rimanere in granata.