Tuttosport: “Mancano 2 partite per raggiungere il primato di Mihajlovic nel 2017”

L'edizione oggi in edicola del quotidiano Tuttosport riporta il dato secondo cui i granata sono a segno da 12 partite consecutive, vicini alla più recente statistica a riguardo arrivata con Mihajlovic in panchina (gol in 14 partite consecutive). Il dato, già di per sé, è importante, come riporta il quotidiano: "Questa serie di 12 sfide consecutive a segno per i granata di Vanoli è senza dubbio un motivo di orgoglio per tutto lo spogliatoio, che nonostante una classifica insipida (si lotta per mantenere il 10º posto) riesce a trovare ancora motivazioni, importantissime pure per il futuro (sempre che restino i migliori...). Questi ultimi match, infatti, servono anche per far crescere l’autostima. La serie positiva dei granata è la seconda migliore del campionato, dopo quella dell’attuale Roma (in gol da 15 gare di fila), che con Ranieri in panchina dalla zona bassa della classifica si è affacciata sulla zona Champions. Paolo Vanoli è soddisfatto del rendimento ma, come ha dichiarato ieri in conferenza stampa, non usa questo dato statistico, pur lusinghiero, con i giocatori".