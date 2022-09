Tuttosport: “Maradonjic, che hai?”

"Da Maradonjic a mister nessuno è un attimo, soprattutto in un calcio che sentenzia nel bene o nel male nel giro di poche settimane - scrive Tuttosport in un approfondimento dedicato a Nemanja Radonjic - La sua vera ricerca, in questo momento, deve essere una sola: quella dell'equilibrio.Non significa ingabbiare l'immenso talento che la dea bendata gli ha regalato, ma rendere la sua qualità sempre funzionale alla squadra". Un lavoro che potrà essere svolto dal serbo, già a partire dagli impegni in Nazionale. Anche il Torino dovrà ritrovarsi: Buongiorno guarda avanti dopo la leggerezza contro il Sassuolo, facendo conto sul sostegno dei compagni; Juric dovrà pensare ai finali di gara e ai punti lasciati per strada nei vari recuperi. Nel frattempo anche per Wilfried Singo c'è da lavorare e ritrovare la migliore condizione atletica, la convocazione con la Costa d'Avorio potrà mettere minuti nelle gambe dell'esterno.