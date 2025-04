Tuttosport: “Mercato Torino, Vagnati valuta Tessmann e poi Tchatchoua”

Le notizie sul mondo granata nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sul mercato estivo dei granata. A seguire le parole del quotidiano: "Primi contatti per rinforzare il Toro che verrà. Due giocatori espressamente chiesti da Vanoli, che Vagnati vuole consegnargli per l’inizio del ritiro: Tanner Tessmann e Jackson Tchatchoua. Il primo, americano, 23 anni, è un fedelissimo del tecnico granata che lo ha avuto nel Venezia. Il centrocampista, attualmente al Lione, lo scorso anno contribuì in maniera determinante alla sorprendente promozione dei lagunari..."