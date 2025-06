Tuttosport: “Meret rinnova: sfuma l’obiettivo Milinkovic-Savic?”

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport riporta un approfondimento alla pagina di calciomercato dedicata ai portieri. In particolare il quotidiano racconta di un interesse del Napoli per Vanja Milinkovic-Savic, prima scelta in caso di partenza di Meret. Tuttavia, il portiere partenopeo, con contratto in scadenza a fine mese, sembra aver trovato un accordo con la società: con il raggiungimento dello scudetto, De Laurentiis ha alzato la proposta e ora il portiere sembra disposto ad accettare. Conte ha richiesto due portieri di alto livello, tuttavia, con Meret in azzurro, i 20 milioni di clausola necessari per accaparrarsi Savic al Napoli ora sembrano tanti.