Tuttosport: “Milinkovic e i soliti errori: beffa Toro”

Il Torino esce sconfitto 2-1 nel match con l'Atalanta di Gasperini: Sanabria pareggia i conti dopo il vantaggio firmato dall'ex granata Zappacosta, ma Zapata nel finale consegna i tre punti ai nerazzurri. "Non meritavamo la sconfitta. La differenza con la rosa dell’Atalanta c’è, abbiamo fatto una grandissima partita ma ci manca un po’ di qualità, ci sono state tante azioni dove dovevamo crossare meglio, con Radonjic abbiamo perso anche qualcosa nell’uno contro uno" ha detto Juric che poi ha aggiunto: "Sono orgoglioso del fatto che abbiamo due punti in più dell’anno scorso senza tutti i giocatori che sono andati via in estate. Perdere i giocatori migliori non va bene. Il mio desiderio è riuscire a fare un passo in avanti ma adesso penso che i come squadra stiamo facendo il massimo. Ripartire da zero non è facile, Radonjic per portarlo a questi livello guardate quanto ci abbiamo messo. Non è facile ripartire da zero, quest’estate abbiamo anche dovuto annullare delle amichevoli per mancanza di giocatori".