Tuttosport: “Milinkovic Savic è al top, ma spunta la clausola rescissoria”

Tuttosport quest'oggi analizza una situazione molto particolare legata al contratto di Vanja Milinkovic Savic, portiere del Torino che si sta mettendo molto in mostra con una grande stagione dal punto di vista personale. Il numero 32 granata non era mai stato così apprezzato dalla sua tifoseria come in questo campionato in cui sta mettendo in mostra una serie di ottime prestazioni e sta parando anche tanti calci di rigore. Tuttavia, come sottolinea il giornale sportivo piemontese, nel contratto del portiere serbo spunta una clausola rescissoria da appena 20 milioni di euro. Si tratta di una cifra piuttosto bassa per un portiere di 28 anni, che è quindi nel momento migliore della carriera, e che si sta facendo bene vedere da tutti risultando anche come uno dei migliori della Serie A. Se una squadra volesse Vanja in estate, basterà quindi pagare questa cifra per strapparlo al Torino: spuntano infatti già alcuni interessamenti da parte di società sia italiane che straniere, secondo l'edizione di Tuttosport in edicola oggi.