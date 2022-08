Tuttosport: “Miranchuk e difensore: il Toro ha le mani legate”

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport fa il punto sulla situazione calciomercato del Torino. I granata cercano soprattutto rinforzi sulla trequarti, ma, nelle ultime ore, sono sorti diversi problemi, a partire da Miranchuk, per il quale Gasperini ha bloccato il trasferimento ad accordi già presi, ma anche per quel che riguarda Laurentié. Si legge: "Miranchuk, in attesa che alla Dea arrivi uno tra Lookman e Pinamonti, resta bloccato: al momento la Dea ha deciso di non disfarsene più in prestito, più avanti nel caso se ne riparerà. Il Torino deve rimettersi ad aspettare, insomma. Non è questa l’unica cattiva notizia, peraltro. Dopo diverse settimane di pressing in prima fila, nei giorni scorsi Vagnati aveva fatto cadere a terra l’interesse per l’ala francese Laurienté del Lorient: il dt era ormai sicuro di andare a dama col russo in tasca. E invece no. Nel mentre, il Sassuolo ha sfruttato il silenzio granata e ha piazzato il sorpasso: ora sono gli emiliani in pole, nettamente. Anche loro adesso hanno in mano un preaccordo col giocatore. Il tutto, con Praet sempre in stallo: servono non meno di 9 milioni".