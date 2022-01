Tuttosport: “Nandez chiede troppo. Cissé e Gatti idee per la difesa”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Baselli in Sardegna, Izzo in bilico, Nandez sempre più vicino al Toro, ma chiede troppo di ingaggio. E Pellegri in arrivo direttamente dal Monaco - si legge sulle pagine di Tuttosport - . Queste le novità fondamentali di ieri di un Toro che si sta muovendo, eccome". Anche in Camerun, dove si sta svolgendo la Coppa d’Africa, il club granata sta seguendo con particolare attenzione le prestazioni di Cissé, difensore centrale del Senegal e dell’Olympiacos. Oltre a quella del senegalese, il Torino sta seguendo anche la strada che porta a Federico Gatti, protagonista nel Frosinone. "Daniele Baselli può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore di Mazzarri e potrà raggiungere l’Isola all’inizio della prossima settimana, mentre i sardi stanno valutando anche Izzo, offerto dal Toro". Infine, per quanto riguarda Nandez, i due club hanno anche trovato l’accordo finale sul prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il rossoblù sta ancora chiedendo troppo di ingaggio al Torino".