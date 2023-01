Tuttosport: “Nel buio Toro si accende l’affare Ilic-Hien”

Dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, il Torino si ferma in casa e perde 1-0 con lo Spezia: "Stanco, senz’anima, privo di idee, inconcludente" scrive Tuttosport che poi aggiunge: "Tanti, troppi, aspetti negativi e diverse situazioni che lasciano perplessi. Bayeye e soprattutto Adopo, per esempio, i grandi protagonisti della serata milanese, sono stati tenuti in panchina per tutta la partita malgrado Vojvoda e Singo siano stati in costante difficoltà sulle corsie esterne". Juric ora aspetta i rinforzi dal mercato di gennaio: "Dopo Hien, Vagnati si è gettato all’assalto anche di Ilic e già prima che cominciasse la partita(ccia) di ieri aveva aperto una breccia enorme a Verona su entrambi i fronti. Un’operazione complessiva da 18 milioni, grossomodo, con pagamenti rateizzati: a 18 milioni si arriva valutando il serbo intorno a 11, 12 milioni e il centrale tra 7 e 6" scrive Tuttosport. Su Ilic però è forte anche l'interesse dell'Atalanta.