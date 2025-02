Tuttosport: “Nettissima trattenuta di Sabelli su Sanabria. Ma come si fa?”

Alcune tra le pagine dedicate al Torino del quotidiano Tuttosport sono naturalmente dedicate all'episodio che ha macchiato Torino-Genoa: il mancato rigore per il fallo su Sanabria. Il paraguayano non riesce ad arrivare su un cross diretto a lui perché viene buttato a terra da una trattenuta. Non c'è niente per Feliciani, che anzi espelle Godinho (il vice di Vanoli) per proteste. Tuttosport lascia che sia un esperto del campo ad analizzare questo episodio: Gianpaolo Calvarese. "Sul cross successivo, c’è una trattenuta di Sabelli su Sanabria. Se dal live sembra che l’attaccante si lasci cadere, invece dal replay si evince come la trattenuta, per quanto sia con una mano sola, duri per qualche secondo e sia funzionale: manca un penalty" così l'ex arbitro sul contatto che macchia la prestazione di Feliciani (che nelle pagelle dello stesso quotidiano prende infatti 4,5).