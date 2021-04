Tuttosport: “Nicola reinventa Verdi”

Rassegna Stampa / Le pagine dedicate al Torino dei migliori quotidiani in edicola

Nicola reinventa Simone Verdi. Il giocatore granata ha coperto una nuova zona del campo contro la Juventus giocando da mezz'ala, e l'allenatore granata crede molto in lui: "Simone ha qualità straordinarie, ma nel nostro modo di stare in campo poteva essere difficile collocarlo. Da mezzala può fare bene: ha intelligenza tattica, capacità aerobica e sa dettare l'ultimo passaggio. Se ci crede anche lui, può aprirsi una nuova fase della carriera". Queste le parole di Nicola riportate da Tuttosport. Non è la prima volta che il tecnico piemontese reinventa profili offensivi. Basti pensare a Iago Falque nel Genoa e De Paul nell'Udinese. I due calciatori sono rinati grazie alle intuizioni di Nicola.