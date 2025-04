Tuttosport: “Novità sulle fasce di difesa, per il Toro due nomi dalla Serie A”

Tuttosport oggi tratta anche il mercato del Torino riportando novità sul fronte delle entrate per quanto concerne il reparto degli esterni di difesa. I granata hanno infatti in rosa degli elementi come Pedersen, Sosa e Walukiewicz che hanno fin qui deluso le aspettative e per questo possono essere sostituiti con altri profili migliori. I nomi che vengono accostati al Toro sono quello di Kyriakopoulos del Monza per la corsia mancina e quello di Tchatchoua del Verona per quella destra. Il 29enne greco può lasciare il Monza per una cifra non elevata soprattutto se il Monza dovesse retrocedere mentre il camerunense del Verona ha una valutazione di circa 8 milioni di euro da parte del ckub gialloblù che ha già registrato anche l'interessamento dell'Udinese.