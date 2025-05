Tuttosport: “Nuova plusvalenza per Cairo, Ricci pronto all’addio al Toro”

Tuttosport oggi propone un aggiornamento sulle trattative di mercato del Torino che sarà nuovamente il tema centrale per i prossimi mesi in casa granata visto che rimane soltanto una partita da disputare prima di concludere la stagione, quella di domenica sera contro la Roma. Esattamente come nel 2022 con Andrea Belotti, anche un altro capitano del Toro come Samuele Ricci saluterà contro la formazione giallorossa. Il regista classe 2001 è infatti pronto all'addio e il presidente Urbano Cairo per il suo cartellino chiede circa 30 milioni di euro più i bonus. Si tratta di un'altra plusvalenza che il patron granata metterà a segno e rimane solo da capire qualche sarà la squadra che prenderà il centrocampista azzurro: in pole c'è il Milan che è in vantaggio sull'Inter e che è alle prese con la possibile cessione di Reijnders direzione Manchester City. A quel punto i rossoneri avrebbero l'incasso giusto per chiudere l'affare Ricci con il Torino.