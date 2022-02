Tuttosport: “Nuova scommessa Vanja Milinkovic-Savic”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Non è un periodo roseo per Vanja Milinkovic-Savic, nell'occhio del ciclone per 5 errori in altrettante gare consecutive. Intatta ad ogni modo la fiducia di Juric, secondo quanto sottolinea Tuttosport nell'edizione odierna: "Le prime indicazioni dal Fila dicono di un tecnico deciso ad aiutare ancora il serbo. Avanti con la fiducia a tempo, quindi. Detto che senza una netta inversione di rotta andranno provate le alternative a Milinkovic". Nel frattempo Bremer ha iniziato subito a lavorare regolarmente con il gruppo. Nessun problema muscolare quindi, e su di lui non si fermano le voci di mercato. Come riporta il quotidiano, Milan e Juventus sono attente al giocatore, che ha sempre espresso il desiderio di giocare la Champions League.