Tuttosport: “Ora è un caso anche il vivaio del Torino, Ludergnani va via?”

Tuttosport rilancia una notizia legata all'assetto dirigenziale del Torino e che riguarda l'attuale responsabile del settore giovanile. Da quattro anni questo incarico è ricoperto da Ruggero Ludergnani ma secondo il quotidiano piemontese potrebbe anche salutare a fine stagione. L'attuale contratto che lo lega al Toro è infatti in scadenza a giugno e sebbene i rapporti con il presidente Urbano Cairo siano buoni con la stima da parte del patron che è consolidata e dovuta ai risultati ottenuti in questi anni, non c'è più il medesimo rapporto di un tempo con il DT Davide Vagnati. Per questa ragione a fine stagione Ludergnani potrebbe lasciare il club granata e nel suo futuro potrebbe esserci il ruolo di DS in una prima squadra, incarico che al momento lo sta tentando. Di conseguenza anche la posizione di Felice Tufano come allenatore della Primavera in questo momento è in bilico.