Tuttosport: “Otto risultati utili di fila per il Toro. Bremer annulla Scamacca”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Archiviato il pari contro il Sassuolo, per Ivan Juric e il suo staff si aprono due settimane in cui servirà anche lavorare sui numeri di questo Torino - si legge su Tuttosport - ". Lo scarto di punti rispetto alla scorsa stagione è confortante e i risultati utili consecutivi tra le mura amiche sono aumentati a 8 (6 vittorie e 2 pareggi). A preoccupare, però, sono ancora una volta le rimonte subite. "Nei cinque pareggi collezionati in questa Serie A, il Torino è sempre andato in vantaggio ed è sempre stato rimontato: prima di ieri era successo contro Lazio, Venezia, Empoli e Cagliari".