Tuttosport: “Partita a freddo, Juric fa la conta”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna di Tuttosport si analizzano le tematiche principali in vista di Torino-Fiorentina, in programma domani - lunedì 10 gennaio - alle ore 17. I granata hanno ricominciato a lavorare ieri in gruppo al Filadelfia e sono chiamati a una lotta contro il tempo per arrivare il più preparati possibile al match contro la Viola. Buone notizie anche in ottica tamponi, con tre giocatori e un membro dello staff che si sono negativizzati. Ancora assenti invece per infortunio Belotti e Berisha, mentre Aina è assente per la Coppa d'Africa. Ma è anche tempo di mercato. Secondo il quotidiano, la priorità di Juric è un trequartista: al vaglio Miranchuk, Orsolini e Vignato, piace anche per la mediana lo svizzero Rieder.