Tuttosport: “Patrimonio Juric: ora il Toro vale 80 milioni in più”

"Il bel gioco, se non sempre in classifica, paga a livello economico - scrive Tuttosport nell'edizione odierna, spiegando - Grazie al lavoro di Juric quest’anno il valore della rosa è aumentato di molto". Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Torino vale 80 milioni in più da quando ci sono Juric e Vagnati. "Partiamo da Schuurs, il fiore all’occhiello della rosa. La scorsa estate Vagnati ha chiuso con l’Ajax per 13 milioni, attualmente il giocatore vale sui 30" prosegue Tuttosport per poi passare in analisi il valore di Ricci e Ilic: "Ricci è stato prelevato dall’Empoli per 8 milioni e mezzo e oggi ne vale una ventina. Con prospettive sempre più importanti. E Ilic, preso per 16, già oggi ne vale 4 in più". Anche Sanabria ha un valore diverso rispetto a quando era arrivato al Torino: "A suo tempo fu acquistato dal Betis per 6.5 milioni. Quanto costerebbe ora? Almeno 15". Infine, c'è Buongiorno: "Secondo gli esperti di mercato il centrale ha raggiunto una quotazione di 20 milioni. Che, ovviamente, è destinata a salire ancora. E, altrettanto ovviamente, per i granata è incedibile".