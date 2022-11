Tuttosport: “Pellegri: la caviglia dà ancora dolore”

Pietro Pellegri non ha ancora smaltito l'infortunio alla caviglia rimediato dopo pochi secondi del match del Dall'Ara contro il Bologna, come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "Ieri al Filadelfia, infatti, l'attaccante granata ha svolto una seduta personalizzata. Non ha lavorato coi compagni a puro scopo precauzionale: meglio prepararsi nella maniera migliore possibile alla partenza per il ritiro a Murcia piuttosto che forzare la mano a 36 giorni di distanza dalla prima gara ufficiale del 2023 contro il Verona".