Tuttosport: “Pellegri torello del gol, il Toronto preme per Belotti”

Nell'edizione odierna di Tuttosport, il quotidiano snocciola le principali trattive di mercato legate ai granata. In apertura c'è Pietro Pellegri, "ex baby prodigio" in procinto di arrivare alla corte di Ivan Juric in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 6.5 milioni di euro. Per un attaccante che viene, uno il cui futuro è tutto da scrivere. Per Andrea Belotti il Toronto avrebbe offerto "10 milioni annui di ingaggio", ma il capitano granata starebbe aspettando controproposte da parte delle big italiane. Sul fronte delle entrate invece si valutano sempre Federico Gatti, difensore del Frosinone, e Demba Seck, attaccante della Spal. Complessa invece la trattativa per Nahitan Nandez, che avrebbe richiesto un ingaggio di 2.5 milioni. Alle sorti del centrocampo è anche legata la cessione di Daniele Baselli.