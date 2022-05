Tuttosport: “Per la trequarti del Torino spunta anche Strefezza”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Detto dell'addio di Brekalo e del tentativo che sicuramente verrà fatto per trattenere Praet, il Toro inizia a guardarsi intorno sul mercato per rafforzare la trequarti, e un nome nuovo arriva da Lecce, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "In tal senso sono partiti i primi sondaggi, in vero assai convinti, per Gabriel Strefezza, assoluto protagonista della cavalcata del Lecce con 14 reti e 6 assist in 35 presenze e calciatore ben conosciuto dal dt ai comuni tempi della Spal. Trasferitosi in Salento per circa mezzo milione di euro - appunto versato ai ferraresi - adesso è valutato dai giallorossi tra i 6 e i 7 milioni. Questa la richiesta, leggermente più basso il possibile punto di equilibrio che si può trovare attorno a 5 milioni di euro, per il brasiliano di passaporto italiano".