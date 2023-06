Tuttosport: “Per Mateta servono 8 milioni, vuole lasciare il Crystal Palace”

Così l'edizione odierna di Tuttosport sulle novità relative alla trattativa che potrebbe portare Mateta in granata in questa sessione di mercato: "Gli è stato preferito quasi sempre Odsonne Edouard, con apparizioni anche di Jordan Ayew, certamente il più versatile tra i giocatori del Palace che per il suo attaccante chiede 8 milioni. (...) Non si sono viste la brillantezza e la capacità di fare reparto e proteggere i colleghi che Mateta aveva mostrato al Magonza, e in caso di partenza i tifosi del Palace non lo rimpiangerebbero, restandogli però sempre affezionati pe un grande gol di tacco sul campo dei rivali del Brighton, nella sfida vinta 1-2 due anni fa con drammatico gol della vittoria di Benteke nei minuti di recupero. Un po' poco, ed ecco perché cambiare aria può fargli bene".