Tuttosport: “Per Schuurs sirene di mercato inglesi, Vagnati prepara il colpo Becao”

"Schuurs si allontana da Torino? Il rischio è sempre più alto. Attorno al centrale olandese stanno crescendo rumors e indiscrezioni. Si era parlato del Napoli, quell’off erta da 25 milioni più 3 di bonus. Si è detto del Liverpool, che seguiva il difensore già un anno fa, quando ancora era nell’Ajax: proposti 30 milioni, ma anche in questo caso Cairo ha detto no. Ora si scopre che è tornato a bussare alla porta di Schuurs il Crystal Palace, club ricco di danari non solo perché inglese, sic et simpliciter". Si infiamma il mercato per Schuurs, l'olandese è, infatti, reduce da un ottima stagione per la quale è stato notato da club di mezza Europa. Il Toro, intanto, cerca di convincere il brasiliano Becao: "Per Becao (scadenza 2024) l’Udinese pretende 10 milioni più bonus. Vagnati si è spinto sino a 7 e ora sta predisponendo un nuovo rilancio ufficiale. Ha rivisto verso l’alto anche l’off erta al giocatore: maggiori bonus in aggiunta a 1,2 milioni netti a stagione. Il brasiliano ne chiede 1,7. Pro memoria: a Udine guadagna 750 mila euro. Vagnati ha voluto anche controllare le mosse andate in scena 24 ore prima sul fronte atalantino: e ha scoperto che i bergamaschi piazzeranno l’affondo decisivo per Becao soltanto se avranno la certezza di vendere Scalvini, a sua volta oggetto di trattative da parte del Napoli, con Kim ormai perduto (l’Atalanta chiede quasi 50 milioni: un’enormità, al momento). In questa parentesi temporale, Vagnati vuole avere un piede sempre più avanti rispetto all’Atalanta. Servono soldi, però".