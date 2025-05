Tuttosport: “Perciun da applausi, entra e rianima il Toro”

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, nel commentare la partita, dà voti sia ai giocatori granata che a quelli lagunari. Nei numeri legati alle prestazioni dei ragazzi di Vanoli, uno in particolare lascia il sorriso sulla bocca. Tra i migliori, per i granata, infatti, figura Adams, il cui commento recita: "La squadra gira in un altro modo: spaventa Radu subito, poi lascia spazi interessanti per Vlasic ed Elmas. Dà un senso all'attacco granata". Inutile ribadire quanto il suo ingresso in campo al posto di Sanabria abbia migliorato la prestazione della squadra. Al pari di Adams, sempre con votazione 6,5, immancabile Nikola Vlasic: "Glaciale dal dischetto. Ma non solo: nella ripresa i miglioramenti del Toro passa soprattutto dai suoi piedi". Punto cardine della squadra, il croato. Assieme a loro c'è un'aggiunta tra i migliori del Toro: Sergiu Perciun. Il numero 83, classe 2006, ha esordito due giornata fa, contro l'Udinese, ma solo per un quarto d'ora. Ieri Vanoli ha voluto dedicare al gioiellino rumeno addirittura l'intero secondo tempo, e il talento della Primavera se l'è preso bene: "Stavolta entra con l'aria pesante, ma le gambe reggono. Tocca i palloni che piano piano rianimano il Toro", riporta Tuttosport.