Tuttosport: “Piace Nzola. Juric chiede i riscatti di Miranchuk e Lazaro”

Tuttosport si concentra su Juric: "Dopo avere confermato la volontà di rispettare il contratto che lo lega ai granata fino al 2024, il tecnico si sta dimostrando più sereno e ottimista nella costruzione del progetto. Con Vagnati sta lavorando per il futuro. Chiede i riscatti di Miranchuk e Lazaro e l’acquisto di una punta: Nzola è il bomber che piace di più". Il quotidiano così sul mercato: "Il tecnico sa bene che è impossibile riscattare tutti gli elementi in prestito (servirebbero 15 milioni per Vlasic, 12 per Miranchuk, 6 per Lazaro, 2,5 per Gravillon: Radonjicn è già stato riscattato), ma si accontenterebbe di Miranchuk e Lazaro, mentre per Gravillon non ci dovrebbero essere problemi. Juric chiederà un attaccante con Nzola che, a quanto ci risulta, non è poi così lontano. Con la punta angolana più il Sanabria di questo periodo e magari Pellegri recuperato al cento per cento la situazione diventerebbe molto stuzzicante". Infine focus su sabato che arriva la Roma a Torino: " E adesso la Roma. Prima del Sassuolo il croato puntava a vincere tutte le partite da qui alla fi ne della stagione: un modo per caricare il gruppo, e il pari di lunedì non ha raffreddato il suo entusiasmo. Juric sente suo il Toro e i giocatori stravedono per lui. Tutti ne parlano con grande entusiasmo e nell’ambiente granata c’è la consapevolezza di poter chiudere la stagione alla grande per preparare quella nuova con entusiasmo".