Tuttosport: “Piatek in pole per il dopo Belotti, contatti con Vlasic”

Nell'edizione odierna di Tuttosport focus sul mercato estivo. Dalle parole di Bremer, che conferma all'addio alla volontà del Toro di cederlo, secondo il quotidiano, per non meno di 40 milioni di euro. L'Inter è in pole, ma si è opposto nettamente alla richiesta del cartellino del Primavera Casadei nella trattativa per il brasiliano. In stand-by anche Mandragora, che i granata vogliono ma non al prezzo della Juventus: c'è distanza tra le parti ma si tratta. Nel frattempo il Torino guarda in avanti: per il dopo Belotti si lavora a Piatek e Dovbyk. Da chiudere il discorso Praet, si tratta con il Leicester per un altro prestito con obbligo di riscatto. Vlasic e Mazzocchi sono invece i nomi più recenti sul taccuino di Vagnati.