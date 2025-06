Tuttosport: “Pista Noslin”

Riparte il mercato granata, con Vagnati che studia i rinforzi per il nuovo allenatore del Torino Marco Baroni. Inutile dire che il tecnico giocherà con il 4-2-3-1. Di conseguenza si cercheranno rinforzi sulle fasce e uno di questi potrebbe essere Noslin, o perché no anche Ngonge del Napoli. "Si continuerà a ragionare intorno al 4-2-3-1, il sistema tattico varato dal tecnico varesotto a cavallo tra dicembre e gennaio, che rappresenta un marchio di fabbrica per Baroni e da anni. In tale ottica saranno fondamentali i rinforzi da prendere sia sulle corsie difensive, dove l’unico titolare di partenza appare Biraghi, riscattabile con 100 mila euro da versare alla Fiorentina, sia nel reparto offensivo, nel tridente dietro a un pivot".