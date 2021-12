Tuttosport: “Pobega pronto per Bologna. Da Mandragora segnali positivi”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"In una rosa funestata dai problemi fisici, il reparto dei centrali di centrocampo sarebbe uno dei pochi a vantare numeri tali da consentire di scegliere tra l'abbondanza di soluzioni a disposizione". Apre così il pezzo dedicato alla mediana granata Tuttosport nell'edizione odierna del quotidiano. Se c'è infatti un reparto nel quale Juric ha ampia facoltà di scelta e di risorse, questo è il centrocampo, dove in 5 lottano per 2 posti, anche se le gerarchie sono piuttosto definite: Lukic e Pobega, che dovrebbe aver recuperato dall'affaticamento ai flessori, sono i titolari, Rincon e Baselli le scelte di ripiego, Mandragora mina vagante ora che è rientrato dal lungo stop provocato dall'infortunio. A livello di numeri Juric ha molte opzioni, ma è pur vero che Mandragora e Pobega non sono al 100% e Rincon e Baselli non convincono affatto, "per questo, anche in mezzo al campo, al di là delle poco inflazionate opzioni in panchina, la coperta rimane corta".