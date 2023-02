Tuttosport: “Porte aperte al Fila: il derby del Toro comincia oggi”

Il derby della Mole si avvicina ed il Torino ha bisogno di tutta la carica possibile per affrontare una partita da sempre molto complicata e nella quale parte sfavorito. Ecco quindi che il sostegno del popolo granata oggi al Filadelfia potrebbe dare una grande mano alla truppa di Juric. Queste le parole a tal proposito di Tuttosport nell'edizione odierna del quotidiano: "Il calore della gente sarà un fattore determinante. Accanto agli undici che inizieranno all'Allianz Stadium, a chi subentrerà e in generale a tutto il gruppo squadra. Il Filadelfia oggi, a partire dalle ore 11.15, sarà ribollente di passione. Si attendono oltre un migliaio di tifosi al tempio, se non di più (la tribuna centrale ospita 2 mila spettatori), per sostenere un Toro che all'antivigilia del derby contro la Juventus ha bisogno d'amore".