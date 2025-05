Tuttosport: “Possibile rivoluzione in casa granata”

Da Ilic a Sanabria passando per Linetty e Sosa, l'estate del Torino potrebbe rivelarsi calda in termini di cessioni. Non è da escludere una rivoluzione completa della rosa di Paolo Vanoli. "Mezza squadra, o anche più, stasera al Grande Torino può essere al passo d’addio in maglia granata. Si può stilare una formazione (con il 3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Ilic, Sosa; Karamoh, Elmas; Sanabria. Con Linetty, reduce da cinque stagioni di allenamenti al Filadelfi a, capitano non giocante. Alcuni di questi magari rimarranno, però molti sono destinati a salutare il pubblico di casa".