Tuttosport: “Praet dà la qualità che serve”

per di più a San Siro, i granata hanno comandato il gioco. Un predominio netto che non è servito a evitare la sconfitta". Il Torino avrà la possibilità di risalire in classifica: i prossimi tre incontri sulla carta sono più morbidi (Sampdoria, Spezia e Udinese). "Fondamentale il rientro futuro dal primo minuto del suo giocatore di maggior talento, là davanti: stiamo parlando di Dennis Praet - si legge sul quotidiano - , prelevato in estate dal Leicester, ex Samp, giocatore che nelle poche volte in cui ha indossato la maglia granata ha fatto la differenza".