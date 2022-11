Tuttosport: “Praet, ecco l’offerta del Toro. Ma occhio al Bologna”

Il Torino vuole riportare Dennis Praet sotto la Mole. Dopo i tentativi di questa estate, Vagnati è tornato all'attacco: il club granata - secondo quanto riportato dal quotidiano - valuta il giocatore meno 5 milioni, mentre il Leicester circa 9 milioni. Il Leicester ha fatto sapere che cederà il belga solo a titolo definitivo: in prestito si potrà chiudere l'affare solo con l'obbligo di riscatto. Praet ha il contratto in scadenza nel 2024 e il rinnovo con il club di Premier sembra lontano. Ma non solo il Toro, sul trequartista belga hanno messo gli occhi anche altre squadre italiane come il Bologna, il Sassuolo e la Sampdoria: "Oggi come oggi, però, si può tranquillamente scrivere che il belga considera l’Italia e in particolare il Torino di Juric quale destinazione favorita" scrive il quotidiano.