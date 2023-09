Tuttosport: “Preoccupazione per il Toro, il rientro di Zima è ancora lontano”

Nell'edizione odierna di Tuttosport si può trovare anche una analisi sui giocatori attualmente infortunati in casa Torino. I due casi più spinosi sono quelli relativi a Koffi Djidji e a David Zima. Trattandosi entrambi di difensori, c'è una piccola emergenza nel reparto arretrato per Juric che dovrà affrontare le prossime due partite contro Verona e Juventus anche senza Buongiorno (vittima di una lesione di primo grado all'adduttore). In questo modo il Toro si trova con le scelte pressoché obbligate in difesa. Se per Djidji si sapeva che prima di novembre non sarebbe rientrato in seguito all'intervento, il caso che preoccupa è quello relativo a Zima. Il difensore ceco continua ad avere problemi al ginocchio operato lo scorso febbraio e al momento si limita a svolgere terapie e un lavoro personalizzato. L'emergenza difensiva quindi per il Toro continua e Juric al momento può contare solo su Schuurs, Rodriguez, il neo acquisto Sazonov e il giovane N'Guessan.