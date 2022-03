Tuttosport: “Pressing Tottenham su Singo. E c’è anche l’Arsenal”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport rivela di un interessamento nei confronti di Singo del Tottenham di Conte, che a giugno potrebbe affondare il colpo e aggiudicarsi l'ivoriano. Dopo Belotti, Bremer e Pobega, i granata potrebbero quindi dire addio anche ad un altro dei propri pezzi pregiati, per il quale si potrebbe aprire un'asta in estate, dato che anche Arsenal, Milan, Inter e Juventus sarebbero sulle sue tracce. Per Cairo si prospetta quindi un'importante possibilità di fare cassa, ma questo implicherebbe anche l'indebolimento del suo Toro. Si legge: "Il Toro dell’anno prossimo rischia di perdere non soltanto la sua spina dorsale attuale, e cioè l’asse Bremer-Pobega-Belotti, ma anche un’ala potrebbe volare via: Wilfried Singo. Per lui è tornato adesso alla carica Antonio Conte. Colui che da Singo rimase folgorato sul prato di San Siro il 22 novembre 2020, quando il Toro mise addosso all’Inter poi campione d’Italia una bella strizza, andando avanti di due gol prima di essere rimontato e ribaltato. Non va sottovalutata però la seconda candidatura proveniente adesso dalla Premier: quella dell’Arsenal, che si accoda alle milanesi e alla solita Juve in Italia. I tifosi del Toro sperano che a Cairo non sia già venuta l’acquolina in bocca in vista di un’asta (per cartellino e ingaggio) che si aggiungerebbe a quella auspicata per Bremer. Certificherebbe una volta di più i limitati orizzonti sportivi del Torino Fc".