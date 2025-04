Tuttosport: “Primavera salva, ora Ludergnani pensi al futuro”

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport dona giustamente spazio alla Primavera granata. Sotto di 1 all'intervallo in quel di Bogliasco, i ragazzi guidati da Fioratti riescono a rimontare la Sampdoria terminando la partita per 1 a 3, finendo coì a +13 dalla zona play-out con soli 12 punti in palio nelle prossime 4 gare. Una salvezza matematica fondamentale per i granata, non scontata, soprattutto, visto il periodo difficile in cui erano entrati i giovani granata all'inizio di quest'anno. L'esonero di Tufano ha dato linfa nuova, e adesso "Il Toro può affrontare nel prossimo futuro Lecce, Monza, Milan e Fiorentina - le ultime fatiche della stagione - pianificando attentamente la prossima stagione: Ludergnani dovrà scegliere gli alfieri che dovranno guidare la squadra che verrà", riporta il quotidiano.