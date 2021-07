Tuttosport: “Prime sedute agli ordini di Juric per Marko Pjaca”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Ultimo giorno con doppio allenamento per il Torino, e prime sedute agli ordini di Juric per Marko Pjaca", queste le parole che si leggono sull'edizione odierna di Tuttosport. Subito dopo la firma, il giocatore croato ha raggiunto la squadra in Val Gardena e ieri l’attaccante arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus ha iniziato a muoversi con indosso la maglia granata. "Pjaca è potuto scendere in campo a Santa Cristina poiché già si è sottoposto a un doppio vaccino, detto che ovviamente lo staff sanitario del club granata monitorerà la situazione di ora in ora". Il giocatore classe 1995 sta cercando di ottenere una possibilità da Ivan Juric, mettendosi a disposizione della squadra fin da subito. Difatti Pjaca, dopo aver raggiunto i nuovi compagni in ritiro, raggiungerà Rennes per l'amichevole in programma domani. Ma il mercato è ancora aperto e il futuro di Andrea Belotti è ancora da stabilire. "Se un attaccante dovesse lasciare la rosa potrebbe anche non essere sostituito, per il conto appena proposto, mentre oltre a Pjaca resta l’esigenza di dotare il reparto offensivo di un ulteriore attaccante esterno/ trequartista. In tal senso rimangono vive due candidature: quella di Messias e quella di Orsolini".