100 anni dopo il Filadelfia è lì. Teatro di gioie e trionfi, ma anche di ricordi negativi. Eppure quel posto per il mondo Torino è una seconda casa, un vero e proprio tempio. Lì sorge il museo del Fila, per quello che è non solo un viaggio nel tempo, ma deve fungere anche come finestra sul mondo granata per i più giovani.

Questo lo sanno bene Claudio Sala, Paolo Pulici, Renato Zaccarelli e Eraldo Pecci, come riferito nell'edizione odierna di Tuttosport. "Ieri come oggi, nel 2017 come adesso, il più grande goleador della storia granata, Paolo Pulici, è in prima fila affinché il nuovo Filadelfia, inaugurato 9 anni fa, 'venga completato'. 'E va completato con il Museo anche per i giovani che verranno, per tramandare la storia unica di un mondo senza confini, ricco di gloria, di idealità. Il mondo granata', ci diceva Eraldo Pecci proprio il giorno dell’inaugurazione del nuovo centro. E Pulici ripete ancora: «Il Fila dovrebbe essere aperto sempre ai tifosi, come un tempo. Non abbiamo più quello vero, il vecchio stadio. Che non andava distrutto sciaguratamente (nel 1997, ndr), ma salvato e recuperato come un bene prezioso. Adesso c’è il nuovo Fila e dobbiamo essere contenti, orgogliosi. Però, proprio perché il Fila è la nostra casa, deve avere le finestre. Non si è mai vista una casa senza finestre! E le finestre sono il Museo granata, che dovrà sorgere qui, come da promesse".