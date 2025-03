Tuttosport: “Pulici: «Urbano Cairo devi vendere»”

Le pagine a sfondo granata del quotidiano Tuttosport riportano un'intervista alla leggenda del calcio italiano Paolo Pulici. L'ex attaccante granata è stato premiato con il premio Mestrelli alla carriera, che rappresenta per lui "un attestato splendido". Nell'intervista rilasciata al quotidiano, Pulici inizia a parlare di Toro elogiando i tifosi e la Maratona: "Qualcuno mi faceva la battuta: “Paolo, non vale, tu sei aiutato da tutto il Comunale, quando scatti ti spingono 60 mila tifosi…”. Comunque sia, è vero che in base ai cori della Maratona avevo la percezione di dove mi trovassi in campo, se tenevo la testa bassa o ero bloccato in una mischia. Quel gol a Zoff in pallonetto dopo una fuga infinita lo segnarono anche i tifosi: correvo, correvo, e da dietro la Maratona mi spingeva". Buona parte dell'intervista è poi dedicata al calcio che fu, al Pupi calciatore e al record di gol in maglia granata (172) che ancora conserva. Sul finale, Pulici non manca di ricordare di quando, al suo arrivo come presidente, Cairo lo convocò, per poi dirgli che non aveva idea di che ruolo assegnargli in società. Ma è un altro il motivo per cui la leggenda granata reputa il ciclo del presidente fallimentare: "Vent’anni modesti, mediocri, senza vere ambizioni, tra una valanga di promesse non mantenute e la vendita continua dei talenti migliori. Costruendo poco o nulla. Manco il Museo del Grande Torino al Fila è riuscito a realizzare! Neanche le basi del Toro! Con Pianelli non perdevi mai la speranza. Con Cairo, invece, quasi non la coltivi. Sperare è normale, anormale è mettere sul tavolo le problematiche di questi decenni. Presidenze non da Toro vero, anche prima di Cairo. D’altra parte, tornando all’attuale proprietario, se pensi solo o soprattutto ai soldi e non ami abbastanza il Torino, non vai da nessuna parte. Il 10° posto, ecco: il simbolo della mediocrità, visto che parliamo del Toro. Da tanti mesi i tifosi contestano e li comprendo benissimo. Loro, e quel canto ormai ben noto: “Urbano Cairo devi vendere… vendere…”. Anch’io spero in un cambio di proprietà, in una società migliore. C’è tutto un popolo che sogna di esplodere di gioia davanti a un Toro tornato di nuovo vero".