Tuttosport: “Quattro big italiane su Bremer e ora spuntano anche 3 club inglesi”

Tuttosport quest'oggi tratta anche il tema del mercato in uscita del Torino. Il nome più vicino ad una cessione è sempre quello di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è uno dei pezzi pregiati della rosa granata e per questa ragione sono moltissimi i club che hanno messo gli occhi su di lui. Secondo il giornale piemontese al momento le squadre intenzionate a prendere il numero 3 del Torino sono le big inglesi ed italiane. In Serie A Bremer piace a Juventus, Milan, Napoli e Inter che sarà il prossimo avversario della formazione di Ivan Juric. Nelle ultime ore però si sono aggiunti anche tre club della Premier League che sono Liverpool, Manchester City e Tottenham. Sempre secondo quanto affermato da Tuttosport, Bremer da qualche tempo sta studiando inglese presso una scuola di lingue specializzata a Torino e magari questo potrebbe essere un segnale per il suo futuro.