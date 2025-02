Tuttosport: “Questo è stato un mercato da Toro in vendita”

Tuttosport oggi propone uno spunto di riflessione sul modo in cui il Torino ha condotto la sua sessione invernale di calciomercato: il presidente Urbano Cairo non ha appesantito i conti del club e facendo il calcolo tra i ricavi dalle cessioni e le spese per gli innesti, si può notare come sia stato un mercato in attivo. Il valore del Toro non è quindi cambiato sebbene sia state fatte passare in secondo piano le esigenze di mister Vanoli. Il tecnico granata ha chiesto per tanto tempo una prima punta che potesse prendere il posto dell'infortunato Zapata ma alla fine è arrivato soltanto in prestito un giocatore come Salama che non era una prima scelta quando il mercato è iniziato. Tra la sessione di mercato estiva e quella invernale, sottolinea ancora il quotidiano sportivo piemontese, il saldo del Toro rimane quindi assolutamente positivo e questo spinge sempre di più verso l'ipotesi di una volontà di cessione societaria da parte del presidente Cairo.