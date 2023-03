Tuttosport: “Radonjic si prepara per nuovi dribbling, nuova chance per il serbo”

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato spazio a Nemanja Radonjic che contro il Napoli godrà di una nuova occasione dal primo minuto. Al trequartista serbo, infatti, sarà concessa una nuova maglia da titolare contro gli azzurri a causa anche dei forfait di Miranchuk e Karamoh che non saranno del match. Dopo la buona prova messa in pratica a Lecce, il numero 49 granata potrà mettersi in mostra anche contro i primi in classifica cercando di aiutare i compagni. Nelle ultime settimane è sempre stato l'uomo copertina del Toro, prima in negativo con la sostituzione nel derby dopo pochi minuti dal suo ingresso e poi in positivo con l'assist per Sanabria a Lecce. Il grande limite nella carriera di Radonjic è sempre stata la discontinuità, il non riuscire ad esprimersi su buoni livelli per tante partite ma Juric vuole aiutarlo a crescere anche in tal senso.